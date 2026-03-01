2月28日放送の日本テレビ系『with MUSIC』に出演したHANAが、公式SNSにて衣装ショットを公開した。 写真：HANAのオフショットに加え、バックステージ＆ステージフォトも公開中（全3投稿） ■HANAは「Cold Night」をパフォーマンス 待望の1stアルバム『HANA』（配信：2026年2月23日／CD：2026年2月25日発売）をリリースした、HANA。 『with MUSIC』では、春を感じさせる桜カラーを取り込んだ衣装