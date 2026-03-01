2月28日放送の日本テレビ系『with MUSIC』に出演したHANAが、公式SNSにて衣装ショットを公開した。

写真：HANAのオフショットに加え、バックステージ＆ステージフォトも公開中（全3投稿）

■HANAは「Cold Night」をパフォーマンス

待望の1stアルバム『HANA』（配信：2026年2月23日／CD：2026年2月25日発売）をリリースした、HANA。

『with MUSIC』では、春を感じさせる桜カラーを取り込んだ衣装＆メイクで登場し、TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌の「Cold Night」を披露した。

MAHINAは衣装のポイントとなっている桜カラーと同じ、ピンクに彩られた毛先を持ってにっこりスマイル（写真1点目）。カメラをじっと見つめるNAOKOは、ヌーディーなピンクリップと淡いピンクチークが印象的で（写真2点目）、鮮烈な赤髪との相性抜群な発色の良いピンクチーク＆コーラル系リップでキメるCHIKA（写真3点目）、MOMOKAはピンク×黒×白でクールさと華やかさを共存させた衣装を見せるべく全身ショットを公開し（写真4点目）、JISOOはキュートな猫耳のついた黒のスマホケースでの自撮りショットを披露（写真5点目）。

紺×ピンクは太めボーダーラガーシャツを着用したYURIは、人差し指を唇にあてて何やら物思いにふけるようなアンニュイな表情を見せており（写真6点目）、最後のKOHARUは桜色の衣装＆メイクもあいまり、いつも以上に笑顔の花を咲かせている（写真7点目）。