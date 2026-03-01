2月28日、上越市でイベント準備中の作業事故が発生しました。事故があったのは上越市安塚区切越の集落開発センターです。午後4時半ごろ、イベント関係者から消防に「男性が2階から落ちた」と通報がありました。救急隊が駆け付けた際、男性(70)が血を出して地面に倒れており、病院に搬送されましたが意識不明の重体となっています。男性はキャンドルイベント「灯の回廊」の準備をしていて、2階の窓付近に電飾を取り付ける作業