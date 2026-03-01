スズキのSUV型EV「e-ビターラ」を試乗リポートします。スズキ初となる量産バッテリーEV、インド工場で生産した輸入車で、補助金を使えば272万3000円〜と手ごろな価格設定など、話題が多いモデルの実力を探ります。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）スズキ「e-VITARA（ビターラ）」乗る前から意外な3つのポイントは？スズキがまたひとつ、個性的なクルマを世に出しました。1月16日に発売の「e-VITA