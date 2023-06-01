【MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年2月21日 価格：12,540円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約200mm 今回レビューするのは「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」です。この機体はTVアニメ『機動戦士ガンダムZZ』（1986-1987）に登場する反地球連