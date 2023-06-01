【MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年2月21日 価格：12,540円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約200mm

今回レビューするのは「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」です。この機体はTVアニメ『機動戦士ガンダムZZ』（1986-1987）に登場する反地球連邦政府組織エゥーゴのモビルスーツで、ジュドー・アーシタがパイロットを務めます。

【クイン・マンサに突撃するフルアーマーZZガンダム】

ZZガンダムは高性能モビルスーツ開発計画である“Z計画”において生み出された機体群の中の一機で、劇中では「MSZ-006 Zガンダム」の後継機としてエゥーゴに配備されました。「RX-78 ガンダム」のようにコア・ファイターを核に合体するシステムを取り入れ、Gフォートレス形態への変形とコア・トップ（上半身）とコア・ベース（下半身）に分かれてのオペレーションを可能にするなど多様な作戦に対応できる機体です。

最新鋭モビルスーツとして圧倒的な火力を誇るZZガンダムでしたが、劇中終盤にはネオ・ジオン軍がかなり強力なモビルスーツを多数投入してきている状況でした。それに対応すべくメカニックマンのアストナージ・メドッソが急ピッチで改修作業を敢行、ZZガンダム本体の装甲を対ビームコーティング化したものに換装、強化型にアップデートしてミサイルポッドや増加装甲を取り付けました。これが「FA-010S フルアーマーZZガンダム」です。

【ZZガンダムの強化の流れ】

「MG 1/100 ダブルゼータガンダム Ver.Ka」2017年12月発売。価格：7,150円

「MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka」2017年12月発売。価格：9,350円 ※プレミアムバンダイ

「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」2026年2月21日発売。価格：12,540円

戦闘の最終局面を迎えて急ぎ出撃しようとするパイロットのジュドーはその姿を見て「このゴテゴテしたのは何なの!? 重くなる！」と怒りをあらわにするものの、アストナージは「ミサイルポッドだ！ 使ったら、すぐに切り離せば目くらましになる！」と装備の優位性をアピールしてジュドーを送り出します。

出撃後は対ビームコーティングの装甲で敵のビームをものともせず突進、ネオ・ジオン軍のラカン・ダカランのドーベン・ウルフを撃墜しました。さらに、プルツーとグレミー・トトが駆るクイン・マンサと戦闘を繰り広げて生還するなど、その性能の高さを証明しました。なお、劇中ではハイパー・メガ・カノンを装備していない状態で出撃しています。

【フルアーマーZZガンダム本来の姿】

ハイパー・メガ・カノンを装備するのが本来の姿です

このフルアーマーZZガンダムの前段階としてテスト機があったとされ、それが「FA-010A FAZZ（ファッツ）」です。カラーリングも違いますがダブル・ビーム・ライフル等細かな部分が若干違うことがわかります。FAZZはフルアーマーZZガンダムを完璧な状態にするために簡易的な機体を別途用意して装備や装甲などの検証が行われた機体とされ、そのフィードバックが行われたということになります。

【フルアーマーZZガンダムの性能検証用テスト機】

「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」2020年2月発売。価格：12,540円

設定ではコア・ブロック・システムや可変機構を持たず、頭部のハイ・メガ・キャノンもダミーとされています

今回の「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」のキット化で屈指の完成度を誇る“Ver.Ka”シリーズでの全てのZZガンダム系の機体が揃うことになりました！ キットとしてもZZガンダムの強化の流れを踏襲するかのように、FAZZを経てのフルアーマー化となったのもファンとしてはたまらない瞬間となったのではないでしょうか。

そしてこのキットをレビューできる機会をいただきました。劇中には登場しなかったハイパー・メガ・カノンもしっかり用意され満足度の高いフルアーマーZZガンダムが組めるようですから存分に楽しんでいきたいと思います。ZZガンダムやFAZZからのランナーが採用され、新金型のフルアーマーZZガンダム用ランナーが組み合わさるのでそれぞれからどこのパーツが使われるのか、そこも楽しみたいと思います。では、ダブルゼータ行きます！

「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」のキット内容をチェック！

それではキットの内容をチェックしていきましょう。ランナーはA～Z（Zはビームエフェクト）、PC-211で計44枚、リボンケーブル、シール1枚、水転写式デカール1枚、組立説明書で構成されています。ZZガンダム自体も大型ではありますが、それを覆う増加装甲と大型のハイパー・メガ・カノンを装備するため通常のMGクラス、それもVer.Kaシリーズということでさらに多くのパーツで構成されます。

キットは以前発売された「MG 1/100 ダブルゼータガンダム Ver.Ka」、「MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka」、「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」から採用されたランナーと「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」での新規ランナーで構成されています。そのためそっくりなパーツがあり、使わないパーツも多い印象です。組立説明書をよく読んで間違わないようにしていきたいところです。

【キット内容】

「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」パッケージイラスト

A:【2枚】機体各部の加飾パーツ

B:メカフレーム

C:【2枚】メカフレーム

D:【2枚】メカフレーム

E:【2枚】各部装甲

F1:腕部ウイング・シールドや加飾部

F2:腕部ウイング・シールドや加飾部

G1:頭部ヘルメットやパイロット、腰部装甲など

G2:加飾部（メカフレーム）

H1:胴体部装甲やダブル・ビーム・ライフル本体等

H2:【2枚】ハイパー・メガ・カノン用ケーブルパーツ

I:【2枚】バックパックなど

J1/J2:腕部ウイングや肩部装甲などの加飾パーツ

J2:腕部ウイングや肩部装甲などの加飾パーツ

K1:ビーム・サーベル本体や腰部装甲など

K2:ビーム・サーベル本体等

L:脚部や腰部装甲等

M1:増加装甲など

M2:増加装甲など

N:【2枚】脚部装甲など

O1/O2:増加装甲用メカフレーム

P2:【2枚】メカフレーム

Q1:腰部や腕部の装甲など

Q2:腕部装甲など

S1/S2:腕部加飾やミサイル等

T1/T2:ハイパー・メガ・カノン

T3:加飾部

U:ハイパー・メガ・カノン等

V1:チューブ類

V2:加飾用クリアーパーツ

W1:増加装甲用加飾部

W2:増加装甲用加飾部

X1:増加装甲用加飾部

X2:腕部ウイング・シールド基部

PC-211:ポリパーツ

Zランナー（ビームエフェクト）、リボンケーブル、水転写式デカール、シール

