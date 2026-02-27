不二家は、「ミルキー」の新ブランドキャラクターに俳優の蒔田彩珠(まきた あじゅ)さんを起用し、3月3日から新CM『ずっと、ずーっとの、やさしさ』篇(30秒･15秒)を全国でオンエアする。「ミルキー」ブランドの「やさしさ」「安心感」「そっと寄り添う存在」といったイメージと、確かな演技力と誠実さ･自然体の佇まいを持つ蒔田さんとの親和性が高いとして、今回ブランドキャラクターに初起用した。「ミルキー」は2026年で発売75周