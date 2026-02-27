2月27日 公開 【拡大画像へ】 白泉社は2月27日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて、アイドルグループ#Mooove!に所属する姫野ひなのさんのグラビアを公開した。 公開されたグラビアでは、姫野ひなのさんが元気いっぱいの笑顔と全力のポーズを披露。見ているだけでハッピーになれる元気いっぱいの笑顔を浮かべた姫野さんの姿を堪能できる。 □「ヤングアニマルWeb」姫野ひ