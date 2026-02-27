米国のC・M・ナスコスタ著『モーニング・グローリー・ミルキング・ファーム』修士号に学生ローン、そして理想の「自立」――。現代アメリカを象徴する高学歴リベラル層の女性たちが今、怪物との恋に溺れている？翻訳家・山形浩生氏の分析から、奇妙なブームの裏側に潜む「現代の閉塞感」を暴く！【写真】ミノタウロスのルーク【奇抜な異形との恋。米国発の衝撃作】「モンスターロマンス」という小説のジャンルを耳にしたことはあ