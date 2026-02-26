あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座勢いに乗れる日。少し前に頑張っていたことが結果となって返ってきて、自信に火がつきそうです。もしも挑戦したいことがあるなら、今日が勝負のとき！不安を抑えて、前を向いて動いてみて。あなたの決断を応援してくれる人が自然と集まってきます。★第2位……水瓶座