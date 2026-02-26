2月26日の運勢第1位は天秤座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……天秤座

勢いに乗れる日。少し前に頑張っていたことが結果となって返ってきて、自信に火がつきそうです。もしも挑戦したいことがあるなら、今日が勝負のとき！不安を抑えて、前を向いて動いてみて。あなたの決断を応援してくれる人が自然と集まってきます。

★第2位……水瓶座

まるで呼吸を合わせるように、相手との心がシンクロする日。たとえ恋が始まったばかりでも、見つめ合うだけで想いが伝わるような感覚があるかもしれません。今日は、恥ずかしがらずに一歩踏み出して。想いを伝えることで、恋が大きく育ちます。

★第3位……双子座

好奇心を行動に移すことで、魅力がさらにアップする日！あなたの知識欲が、新たな世界への扉を開いてくれます。鋭い質問をしたり、物事の本質を知ろうとする真剣な姿勢は、周りの人にとても魅力的に映り、あなたの印象をぐっと良くしてくれるでしょう。

★第4位……蟹座

意見が対立するかもしれません。でも、それは決して悪いことではありません。むしろ、お互いを深く理解し、信頼関係を深めるための大切なきっかけになります。あなたのほうから一歩引いて、相手に道を譲る姿勢を見せてみましょう。

★第5位……魚座

自分の力強い強さを実感できる日。いつもなら周囲の目が気になってしまうようなことでも、今日は迷わず堂々と行動に移せるでしょう。大切なのは、誰かに無理に合わせようとしないこと。あなたのリズムを守れば、物事は驚くほどスムーズに進み、心からの達成感を得られるはず。