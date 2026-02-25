インテル・マイアミでプレーするFWリオネル・メッシは、若かりし頃に英語を学ばなかったことを後悔しているという。アメリカメディア『ESPN』が伝えている。バルセロナやパリ・サンジェルマン、アルゼンチン代表でありとあらゆるタイトルや個人記録を樹立し、サッカー界のスーパースターとして君臨するメッシ。その輝かしいサッカーキャリアにおいて後悔すべき事柄は決して多くはなさそうだが、プライベートの部分では、より