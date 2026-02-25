中国・江蘇省で泰州市のガソリンスタンドで驚きの割り込みがあった。中国メディアの上游新聞が24日に報じた。騒動があったのは今月20日。被害に遭ったという男性の車載カメラの映像には、順番待ちをしていた男性の車の前に突然女性が現れ、自らの体でブロックする様子が映っている。前方の車が動き出したため、男性がクラクションを鳴らしてどかそうとしたところ、女性はなんと男性の車のボンネットの上に寝転がり、前進を阻止。そ