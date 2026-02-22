歌手の今井美樹が、2月21日放送の『with MUSIC』（日本テレビ系）で、夫でギタリストの布袋寅泰との出会いを語り、思わぬ波紋を呼んでいる。「この日、今井さんは、布袋さんとの出会いについて語りました。きっかけは、布袋さんのソロライブを観に行ったこと。ステージを目の当たりにし、『こんなライブをやる人が日本にいるんだ』と強い衝撃を受けたといいます。その後、今井さんは、布袋さんのツアーの打ち上げに参加し、そ