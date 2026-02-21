Àµ·î¤Î¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬2Ç¯¸å¤«¤é¸½ºß¤Î20¹»¤«¤é23¹»¤ËÁý¤¨¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼ò°æÀ¯¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌó6³ä¤Î»äÂç¤¬Äê°÷³ä¤ì¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Âç³ØÅß¤Î»þÂå¤òÀ¸¤­»Ä¤ë¤¿¤á¡¢Æþ»îÁ°¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¹â¤¤»ëÄ°Î¨¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëPR¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢³ÆÂç³Ø¤ÏÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ê¤É¤Ëº£¸å¤µ¤é¤Ëµð³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Åê¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò1¶è¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡á2026Ç¯1·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦