¢£È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì20¹»Ãæ¡¢19¹»¤¬Çä¾å¹â100²¯±ßÄ¶
Âç³Ø·Ð±Ä¤¬¡ÖÅß¤Î»þÂå¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î2025Ç¯3·î´ü·è»»¤Ç»äÎ©Âç³Ø¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë545Ë¡¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë287Ë¡¿Í¤¬ÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÆüËÜ»äÎ©³Ø¹»¿¶¶½¡¦¶¦ºÑ»ö¶ÈÃÄ¸øÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÌó6³ä¤Î»äÎ©Âç³Ø¤¬Äê°÷³ä¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
18ºÐ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡Ö2026Ç¯°Ê¹ß¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¼Ô¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤ËÆþ¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£Âç³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÅÏÎæ»Ê»á¤â¡Öº£¸å10Ç¯¤Ç4Ç¯À©Âç³Ø¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50¹»¡¢Â¿¤±¤ì¤Ð100¹»¸º¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È2026Ç¯ÌäÂê¡É¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Àµ·î¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³Ø¤Î·Ð±Ä¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿20¹»¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë19¹»¤¬Çä¾å¹â100²¯±ßÄ¶¤Ç¡¢¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤â¡È²þ³×°Æ¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯¸å¤ÎÂè104²óÂç²ñ¡Ê28Ç¯¡Ë¤«¤é½Ð¾ì¹»¤¬¸½¹Ô¤Î20¹»¤«¤é23¹»¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡È¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¡É¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£È¢º¬ËÜÀï½Ð¾ìÏÈ¤Î³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¶¥Áè¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë³ÆÂç³Ø¤¬Ë¡¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡Ö·Ð±Ä·òÁ´²½¡×¤Î¶¯²½¤äÂ³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¢£È¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¹»¤Ï¡Ö15¡×¤¬¾ï¼±¤À¤Ã¤¿
É®¼Ô¤ÏÂè72²óÂç²ñ¡Ê96Ç¯¡Ë¤ËÁª¼ê¡ÊÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î½Ð¾ì¹»¤Ï¤ï¤º¤«15¹»¤À¤Ã¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¹»¤¬15¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè23²ó¡Ê47Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤«¤éÍ½Áª²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÅö½é¤Î»²²ÃÂç³Ø¤Ï15¹»°Ê²¼¤Ç¡¢Âè32²ó¤Þ¤Ç¤ÏÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè33²ó°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤ËÍ½Áª²ñ½Ð¾ì¹»¤¬Áý²Ã¡£¥·¡¼¥ÉÀ©¡ÊÍ½ÁªÌÈ½ü¤ÇËÜÁª½Ð¾ì¡Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¾À¤µª°Ê¾å¤â¡Ö15¹»»þÂå¡×¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Âè79²ó¡Ê03Ç¯¡Ë¤«¤é½Ð¾ìÏÈ¤¬¡Ö20¡×¡Ê19¹»¡Ü´ØÅì³ØÏ¢ÁªÈ´¡Ë¤Ë³ÈÂç¡£Âè91²ó¡Ê15Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö21¡×¡Ê20¹»¡Ü´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âè104²óÂç²ñ¡Ê28Ç¯¡Ë¤«¤é¡Ö24¡×¡Ê23¹»¡Ü´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡Ë¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
½¾Íè¤«¤é¡Ö¡Ü3¹»¡×¤È¤Ê¤ê¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£
º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç7°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢½é¤Î4Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ëÀ¾Âç¡¦¶ûÉôÀÅÆó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö3¹»Áý¤¨¤ë¤ÈÍ½Áª²ñ¤Ï¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤¿¤À¡ÊÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡ËÅê»ñ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Âç³Ø¤Î±½¤â¤Á¤é¤Û¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÂç³Ø¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Í½Áª²ñ¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÀï¡ÊÁí¹ç11°Ì¡Ë¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¡Ê10°Ì°ÊÆâ¡Ë¤Ë°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ±û³ØÂç¡¦ÀîºêÍ¦Æó´ÆÆÄ¤â¡Ö½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£3¹»Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Î¾¹»¤È¤âÍ½Áª²ñ¤Ç²¿ÅÙ¤â¶ì¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢3¹»Áý¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¶ûÉô´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³Ê¶¯²½¤¹¤ëÂç³Ø¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£Âè79²óÂç²ñ¤Ç½Ð¾ìÏÈ¤¬15¹»¤«¤é19¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬²áÇ®¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¤Ï½ø¤Î¸ý¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ê¡Ö¾©³Ø¶â¡×¤ò½Ð¤¹Âç³Ø¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤ÇºÍÇ½¤¢¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ñ¥¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¤ª¶â¤Ë¥â¥Î¤ò¸À¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£½é½Ð¾ì¤ä¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤Ï¡©
È¢º¬±ØÅÁ¤Î¿·»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤¯ÌµÌ¾¤ÎÂç³Ø¤âËÜ³Ê¶¯²½¤ÇËÜÀï¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¡È±É¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡É¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤É¤ÎÂç³Ø¤Ê¤Î¤«¡£
Âè102²óÂç²ñÍ½Áª²ñ¤ÇËÜÀï¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿11¡Á32°Ì¤ÎÂç³Ø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡ÊÍ½Áª²ñ¤Î½ç°Ì¡Ë¡£
«Ë¡À¯Âç¡¢¬ÌÀ¼£Âç¡¢Àì½¤Âç¡¢®ÆüËÜÌô²ÊÂç¡¢¯½Ù²ÏÂæÂç¡¢°ÃÞÇÈÂç¡¢±Âó¿£Âç¡¢²¼Ç±º¹©¶ÈÂç¡¢³¹ñ»Î´ÜÂç¡¢´¾åÉðÂç¡¢㉑Îïß·Âç¡¢㉒ÌÀ¼£³Ø±¡Âç¡¢㉓ºùÈþÎÓÂç¡¢㉔Ê¿À®¹ñºÝÂç¡¢㉕Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¡¢㉖ÉðÂ¢Ìî³Ø±¡Âç¡¢㉗°¡ºÙ°¡Âç¡¢㉘Åìµþ·ÐºÑÂç¡¢㉙´ØÅì³Ø±¡Âç¡¢㉚·Ä±þµÁ½ÎÂç¡¢㉛°é±ÑÂç¡¢㉜Î©ÀµÂç
¤â¤·½Ð¾ìÏÈ¤¬23¹»¤À¤Ã¤¿¤é¡¢11¡Á13°Ì¤ÎË¡Âç¡¢ÌÀÂç¡¢ÀìÂç¤Î¡È¾ïÏ¢¹»¡É¤ÏÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2013Ç¯¤ËÁÏÉô¤·¤¿14°ÌÆüËÜÌô²ÊÂç¤Ï¡Ö¶¯²½ÈñÍ½»»¤Îºï¸º¡×¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½é½Ð¾ì¤Ë1Ê¬19ÉÃº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢15°Ì½Ù²ÏÂæÂç¡¢16°ÌÃÞÇÈÂç¡¢17°ÌÂóÂç¡¢19°Ì¹ñ»ÎÂç¡¢20°Ì¾åÉðÂç¡¢24°ÌÊ¿¹ñÂç¡¢27°Ì°¡Âç¡¢29°Ì´ØÅì³Ø±¡Âç¤ÏËÜÀï½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢21°ÌÎïß·Âç¡¢23°ÌºùÈþÎÓÂç¡¢25°ÌÎ®·ÐÂç¡¢26°ÌÉðÂ¢Ìî³ØÂç¤ÏÎ±³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡£
¢£¸Å¹ë¡¦·ÄØæ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
º£¸å¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢18°Ì¼Ç±º¹©Âç¡¢22°ÌÌÀ¼£³Ø±¡Âç¡¢¤½¤ì¤È30°Ì·ÄÂç¤À¡£
¼Ç±º¹©Âç¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤ÆË¡Âç¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÆÁËÜ°ìÁ±»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ÌÀ¼£³Ø±¡Âç¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡ÊÄ¹µ÷Î¥¡Ë¤¬2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÄÂç¤Ï100Ç¯¶á¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢1932Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë5¿Í¤Î³ØÀ¸ÂåÉ½¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¸Å¹ë¡£¶áÇ¯¤â100mÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦»³åÑÎ¼ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê100m¡Ë¡¢²£ÅÄ¿¿¿Í¡Ê800m¡Ë¡¢ËÅÄ·ó¡Ê400m¥Ï¡¼¥É¥ë¡Ë¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥ÁöÉô¤ÏÄ¶Ì¾Ìç¤À¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤ÏÂè1²óÂç²ñ¡Ê20Ç¯¡Ë¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¤â¡¢Âè70²óµÇ°Âç²ñ¡Ê94Ç¯¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬ºÇ¸å¡£2017Ç¯¤Ë¡Ö·ÄØæÈ¢º¬±ØÅÁ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÄãÌÂ¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦À©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
·ÄÂç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦ÏÈ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¾å°Ì¹»¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Î¡È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡É¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢·Ð±ÄÅª¤Ë¤â°ÂÂÙ¡¢º£¤µ¤éÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÂç³ØÌ¾¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿äÁ¦ÏÈÃÂÀ¸¤Ê¤é¡¢ÍË¾Áª¼ê¤¬Â¿¿ôÆþ³Ø¤ò´õË¾¤·¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÈ¢º¬½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎ¦¤Î²¦¼Ô¡×»þÂåÅþÍè¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿31°Ì¤Î°é±ÑÂç¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤¬¶¯²½¥¯¥é¥Ö¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢1500m¤ò2ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÍÅÄ²íµ©¤¬±ØÅÁ´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£32°ÌÎ©ÀµÂç¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç»þÂå¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿ÉþÉôæÆÂç´ÆÆÄ¤¬2024Ç¯4·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÌÜÉ¸¤Ë¡ÈËÜ³Ê¶¯²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Ï40¹»°Ê¾å¤¢¤ë¡£½Ð¾ì¹»¤¬¡Ö23¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¤Çº£°Ê¾å¤Î¡ÈÂç·ãÀï¡É¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£È¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¤Ê¤éÇ¯´Ö¤Ç1²¯±ß¤¬É¬Í×¡©
¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¶¯²½¤ò»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤Î¤«¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹Âç³Ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤³¤³12Ç¯´Ö¤Ç9ÅÙ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÁûÆ°Í¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄ»³³Ø±¡Âç¤ò´Þ¤á¡¢10¿Í¤Û¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦ÏÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶½¥Á¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï1³ØÇ¯¤Ç20¿Í¶á¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¤È¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÍÎÏÁª¼ê¤ò´«Í¶¤¹¤ë¤Ê¤é¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÍÑ°Õ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÇ¯´Ö¤Î¶¯²½Èñ¤Ï¿ôÀéËü±ß¤È¤¤¤¦Âç³Ø¤¬Â¿¤¤¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÍ½»»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë40¡Á50¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÎÀ¤ÈÁ´Å·¸õ·¿¤Î400m¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò´°È÷¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓ¡¢¿ô½½²¯±ß¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë»ØÆ³¼Ô¤âÂçÀÚ¤À¡£¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÍýÏÀÅª¤Ç¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò¾·æÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹â¹»À¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¶¥µ»´Ä¶¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¿ôËü¿Í¤Î³ØÀ¸¤ò¸Ø¤ëÁí¹çÂç³Ø¤È¿ôÀé¿Í¤ÎÃ±²ÊÂç³Ø¤Ç¤ÏÇä¾å¹â¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢±ØÅÁ¤Î¶¯²½¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È´Å¤¤²Ì¼Â¡É¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¸±¤·¤¤Æ»
º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¹»¤ÇÍ£°ì¡¢Çä¾å¹â¤¬100²¯±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ±û³ØÂç¤ÎÀîºêÍ¦Æó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤É¤â¤ÎÂç³Ø¤Ï±ØÅÁÉô¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÍ½»»¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±µ¬ÌÏ¤ÎÂç³Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Êº£¸å¡ËËÜ³ÊÅª¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÍ½»»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÌÊÌ©¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®µ¬ÌÏÂç³Ø¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤â´Þ¤á¤ÆÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÀëÅÁ¸ú²Ì¤È¤·¤ÆÈ´·²¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄ¾Á°¤Ë30¡ó¶á¤¤»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤¹È¢º¬±ØÅÁ¤ÎPRÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ØÀ¸¿ô¤¬¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡È´Å¤¤²Ì¼Â¡É¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¼ò°æ À¯¿Í¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1977Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø·î´©Î¦¾å¶¥µ»¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·¡¦È¢º¬±ØÅÁ 5¶èÃ»½Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀªÎÏ¿Þ¡Ù¡ØÅìµþ¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¼ò°æ À¯¿Í¡Ë