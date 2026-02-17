ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¤ÎÆüÍË·à¾ì½Ð±é¤Ë¡Öº£¤â¸½¾ì¤Ç¡Ø¤ä¤Ù¡¢¤³¤ìÆüÍË·à¾ì¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢»³ÅÄ¤¬¡ÖÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¼«¿È¤Î±é¤¸¤ë¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÇ®¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüÍË·à¾ì¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¡£Æü