【ミニストップが50％増量】50%増量の「増量フェア」第1弾を開催　Xフライドポテト、寿司、弁当、モンブランなど８品が増量【明日から】

ミニストップは2月17日(火)から3月2日(月)まで、全国1,760店の店舗で「増量フェア」第1弾を開催する。

3月2日の「ミニストップの日」にあわせて実施される本企画は、日頃の感謝を込めた感謝祭の一環。今年は「増量フェア」をメインに、通常より内容量を増やしながら価格は据え置きの商品を展開する。第1弾では、フライドポテトや弁当、サラダ、サンドイッチ、デザートなど計8商品がラインアップされる。

【50％増量フェア対象商品の画像はこちら】Xフライドポテト、わかめごはん、得々にぎり寿司、油淋鶏&麻婆春雨弁当、中華春雨サラダ、ソース焼きそば、ミックスサンド、モンブランプリン

対象商品は、内容量や具材、ご飯量などを従来品比で約1.5倍または50%増量している。※一部商品は地域により価格･仕様が異なるほか、数量限定で、店舗により取り扱いがない場合もある。

販売商品は以下の通り。価格は税込(持ち帰り時、軽減税率8%)表記。

〈増量ラインアップ(2月17日〜3月2日)〉

◆Xフライドポテト(321.84円)

価格据え置きで1.5倍に増量。トマトケチャップは別売り。

◆わかめごはん(116.64円)

ご飯量を2倍に増量。

◆得々にぎり寿司 12貫(+6貫)(645.84円)

従来品より6貫増量。

【通常】得々にぎり寿司セット

【６巻増量】得々にぎり寿司セット

◆油淋鶏&麻婆春雨弁当(699.84円)

内容量を50%増量。

◆5品目の彩り中華春雨サラダ(235.44円)

内容量を50%増量。※東北のみ価格･仕様が異なる。

◆ソース焼そば(マヨネーズ付)(399.60円)

麺とマヨネーズを50%増量。

◆3種のミックスサンド(321.84円)

ツナサンドを1層増量。

◆Wモンブランプリン(321.84円)

2種のマロンクリームを50%増量。

なお、イートイン利用時は標準税率10%が適用される。単品購入の場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなる。