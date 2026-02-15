【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節】(長良川)岐阜 2-1(前半0-0)磐田<得点者>[岐]川本梨誉(61分)、荒木大吾(67分)[磐]佐藤凌我(77分)<警告>[岐]荒木大吾(13分)、文仁柱(30分)、中村駿(87分)主審:松澤慶和