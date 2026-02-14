2月8日に投開票がおこなわれた第51回衆議院議員選挙。立憲民主党と公明党が“中道改革連合”として合体するなど、さまざまな波乱があったが、結果的には、自民党の圧勝だった。「まさに高市旋風が巻き起こりましたね。自民党は戦後最多の316議席を獲得しました。この勢いを維持して、国会運営でも委員長のポストの独占を要求するなど主導権を握りそうです。高市首相のおかげで当選した議員も多く、党内でも“高市一強”。徹底的