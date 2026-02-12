ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、出場した日本の4選手が決勝進出を決めた。そのなかで日本人トップとなる2位で通過した戸塚優斗（ヨネックス）のパフォーマンスに米解説者が大興奮していた。3大会連続出場となる戸塚。1回目で85.50点をマークして迎えた2回目。スピードに乗って次々と空中に飛び出してトリックを決めると、最後には高難度のフ