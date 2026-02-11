オランダの絵本作家でありグラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描くイラストたちが愛らしい入浴剤（浴用化粧料）が2月10日に発売された。＞＞＞ディック・ブルーナが描いたパッケージをチェック！（写真4点）世代を問わず世界中の人から愛されるディック・ブルーナのイラストは、ミッフィー以外にもさまざまな動物やお花など多岐にわたります。目にするだけで心がなごむパッケージで、歓送迎の季節にもぴったりなバスギフ