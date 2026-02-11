フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が今季公式戦5ゴール目を記録した。10日に開催されたDFBポカール準々決勝でフライブルクはヘルタ・ベルリン(2部)と対戦。先発出場を果たした鈴木は開始早々の前半3分にロングシュートを放つなど、積極的な姿勢を示す。前半アディショナルタイムには相手のミスを見逃さずに高い位置でボールを奪い、フィニッシュまで持ち込むが相手GKに阻まれてネットを揺らすには至らなかった。その後も両チ