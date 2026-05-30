傍若無人な上司「うるさい、俺の店だから俺がルールだ！」→給料1.3倍の好条件に惹かれて転職したが、暴言を繰り返す店長に失望【作者に聞く】

傍若無人な上司「うるさい、俺の店だから俺がルールだ！」→給料1.3倍の好条件に惹かれて転職したが、暴言を繰り返す店長に失望【作者に聞く】