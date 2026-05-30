こういうの欲しかったーーーッ！！【3COINS】作り置きに使える◎「再入荷グッズ」

おしゃれな日用品やアクセサリー、コスメ等が揃う【3COINS（スリーコインズ）】では、作り置きや食品保存に役立ちそうなキッチングッズも充実しています。冷凍や電子レンジに対応した容器や可愛い保存袋など、毎日の家事をサポートしてくれそうなラインナップなんです。今回は、公式オンラインストアに再入荷した「再入荷グッズ」をピックアップ。作り置きや保存等に便利に使えるキッチングッズを、お見逃しなく。

シンプルな保存容器が登場

【3COINS】「《冷凍・電子レンジ対応》耐熱保存容器5個セット：300ml／KITINTO」 \330（税込）

スリコのおしゃれなキッチングッズ、「KITINTO」シリーズから登場している耐熱保存容器セット。300mlの使いやすそうな容量で、冷凍も電子レンジも使えるところも嬉しいポイント。シンプルなグレーカラーで、中身が見やすそうなクリアデザインは、飽きずに毎日使えそうです。作り置きおかずや余った料理の保存にも活躍してくれるはず。5個セットでコスパも◎

可愛いマチ付き保存袋に注目

【3COINS】「マチ付きストックバッグ：M／KITINTO」 \330（税込）

食材をまとめて保存したい時に、活躍してくれるマチ付きのストックバッグ。マチがあるので物を入れたら冷蔵庫や冷凍庫の中で立てて置くこともでき、庫内の整理整頓に役立ちそう。シンプルで可愛いデザインは、日常をちょっぴり楽しくしてくれるかも。キッチンで使うだけでなく、小物整理や旅行等、幅広いシーンで頼りになってくれそうです。この他にもサイズ違いのストックバッグが複数販売されているので、そちらのチェックも忘れずに。

食品保存に役立ちそうなスリコの再入荷グッズ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S