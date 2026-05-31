その髪型、重たく見えてるかも！【40・50代】美くびれでメリハリ♡「大人のウルフ」

いつものヘアスタイル、なんだか重たく見えていませんか？ そんな悩みを解消してくれるのが、美しいくびれで作る大人のウルフヘアです。トップの丸みと首元の引き締まったラインが、全体のシルエットに自然なメリハリをもたらしながら、自然な軽やかさもプラス。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、すっきり見えが狙えるウルフスタイルをご紹介します。

品よくまとまるウルフ風ミディ

まとまり感と軽やかさを両立した、ウルフ風ミディです。トップは毛束ごとに毛先をワンカールさせて動きを出し、ベースは肩のラインで自然なくびれを作り、外ハネに整えています。カラーは艶やかなブラウンカラー。そこにベージュ系のハイライトを散りばめることで、立体的な表情が加わり、品よく洗練された雰囲気を引き出しています。

ストレートタッチのウルフミディ

スタイリッシュに魅せたいなら、ストレートタッチのウルフミディもオススメです。トップは丸みを作りながら内側へ自然におさめています。ベースは毛先をプツッと切り揃え、肩に触れて自然と外へ流れるように。カット技術でしっかりとシルエットを作り込んでいるからこそ、ナチュラルでありながらもオシャレに仕上がりました。

メリハリが美しいプチウルフボブ

軽快な外ハネがヘルシーな印象を与えてくれる、プチウルフボブ。トップの髪をふんわりとナチュラルに内側へ入れ、ベースは首元でくびれさせてから、軽めの外ハネに仕上げています。トップの丸みとベースの動きが組み合わさることで、メリハリのある美しいシルエットに。大人らしい落ち着きの中に可愛らしさも備わり、鏡を見る度に気分を高めてくれそうです。

エアリーな質感のミディアムウルフ

上品な印象のミディアムウルフです。トップをふんわりと内側へ流してエアリーな表情を作りつつ、ベースには適度な厚みを残して毛先をプツッと切りそろえて、軽やかな動きと大人の落ち着きを両立。肩のラインで自然にくびれを持たせることで、長めのスタイルにも抜け感を与えています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。