星と海が溶け合う幻想的な夜市へ。「宙フェス夜市」が横浜ロフトに初上陸！
夜空にきらめく星々と、深く静かな青い海。そんなふたつの世界がゆるやかに溶け合う、幻想的なマーケットが横浜にやってきた。2026年1月28日〜3月1日(日)の間、横浜ロフトにて「宙フェス夜市＠横浜ロフト〜星と海のものがたり〜」が開催中。クラゲやクジラ、イルカ、人魚の尾びれといった「深海のモチーフ」に、星や月、銀河の輝きを重ね合わせたアクセサリーや雑貨たちが勢ぞろいする。まるで静かな海の底から見上げた星空のような、物語を感じる「宙×海」のコラボレーションは、港町・横浜ならではの特別な試みだ。この記事では、担当者に聞いた本イベントの魅力や、この冬、自分へのご褒美に選びたい注目のアイテムの数々を紹介。忙しい日常をひととき忘れさせてくれる、青く深い物語の世界を覗いてみよう。
【画像】「宙フェス夜市＠横浜ロフト〜星と海のものがたり〜」で出合える作品たちを見る
■宇宙モチーフが溢れる「宙フェス夜市」とは？
「宙フェス夜市」は、「宇宙はかわいい」を合言葉に、星や月、宇宙をモチーフにしたハンドメイドアクセサリーや雑貨が溢れるオンラインショッピングモール。宇宙や星空の多彩な楽しみ方を提案する野外イベント「宙フェス」から誕生し、人気クリエイターたちの作品がオンライン上に軒を連ねている。一点物のアクセサリーから幻想的な文具・インテリア雑貨まで、手にするだけで星空を想うワクワク感を呼び起こしてくれるアイテムが勢ぞろいしている。
普段はネット上の不思議な夜の街として親しまれているこのマーケットだが、期間限定で日本各地を巡るPOPUPイベントも開催している。そして今回、2026年最初の停泊地として選ばれたのが、日本有数の港町・横浜。「星と海のものがたり」と題した本イベントには、総勢32人のクリエイターが参加。海の町・横浜だからこそ生まれた、星と海がゆるやかに溶け合う幻想的な作品たちが、訪れる人を物語の世界へと誘ってくれる。
■担当者がおすすめする「宙フェス夜市＠横浜ロフト〜星と海のものがたり〜」の注目アイテムを紹介！
本イベントの最大の魅力は、なんといっても「星と海のものがたり」をテーマにした作品の数々だ。担当者によると、横浜ロフトでの開催に合わせて、多くのクリエイターがこの企画のための特別なアイテムを用意したという。ここでは、数ある作品の中から担当者がおすすめする注目商品を3つ紹介する。
■1. 星屑のクジラ 耳飾り(4800円)
1つ目の作品は、オリジナルデザインのアクリルパーツで作品を制作する、神戸発のクリエイター、ORANGE(オランジェ)さんが手がける「星屑のクジラ 耳飾り」(4800円)だ。横浜ロフト初登場となる新作ピアス・イヤリングで、今回のイベントテーマ「星と海のものがたり」にちなんで、海から空へとクジラが飛び立つ情景をイメージしたデザインに仕上げたという。付属のアクセサリー台座は、だんだんと夜空へ移ろう幻想的なグラデーションカラーとなっており、クジラの模様は全3種類から選ぶことができる。
■2. ホシクラゲランタン(5500円)
2つ目の作品は、星・夜・海をテーマに、透明感あふれる幻想的な作品が人気のキャンドルクリエイター、usha candle(ウーシャキャンドル)さんが手がける「ホシクラゲランタン」(5500円)。ガラス容器にLEDライトを仕込んだジェルランタンで、月明かりに照らされた夜の海をイメージしているという。クラゲのような透明感のあるジェルと、優しく揺らめく灯りが、夜の時間にそっと癒やしを添えてくれる。夜の海辺を思わせる「シームーンキャンドル」も人気の作品とのこと。
■3. 星海月(ほしくらげ)のバッグチャーム(3850円)
3つ目の作品は、モルフォ蝶の輝きに憧れ、きらめきを閉じ込めたレジン鉱石アクセサリーを制作するクリエイター、MORPHO(モルフォ)さんが手がける「星海月(ほしくらげ)のバッグチャーム」(3850円)。星の海を漂う、不思議なくらげをイメージしたバッグチャームで、その幻想的な情景が小さな月の形の宝石に閉じ込められている。横浜ロフトから登場する新作で、宙フェス限定アイテムとなっている。
これら3つの作品以外にも、32人のクリエイターによる作品は、どれも素材や技法にこだわり抜かれた一点物ばかりだ。ガラス、レジン、アクリルといった多彩な質感が、それぞれの感性で描かれる“ものがたり”をより深く際立たせている。さらに、会場ではクリエイターによる作品の追加も予定されており、訪れるたびに新しい「星と海のものがたり」との出合いがあるのも魅力的だ。
■担当者にインタビュー！
――「宙フェス夜市＠横浜ロフト〜星と海のものがたり〜」はどんなターゲットを想定したイベントなのでしょうか？
おもなターゲットは、星や宇宙、物語性のある世界観に惹かれる20〜40代の女性です。専門的な知識がなくても楽しめるイベントのため、アートや雑貨が好きな方、週末やおでかけの途中で新しい体験を探している方にも、気軽に立ち寄って楽しんでいただける内容となっています。
――これまでの「宙フェス」の歴史について教えてください。
「宙フェス」は2014年、京都・嵐山のお寺の境内で、星空や宇宙の楽しみ方を集めた野外イベントとして誕生しました。2025年秋に開催した「宙フェス＠東京タワー」イベントで12周年を迎えています。
「宙フェス夜市」は、宇宙と星空の楽しみ方を集めた「宙フェス」から生まれたオンラインショッピングモールです。現在は、渋谷・吉祥寺・大阪・仙台・博多など、日本各地で期間限定POPUPイベントを開催しています。
――今回、新たなる停泊地として横浜が選ばれた理由を教えてください。
昨年、東北で初開催した仙台ロフトでの宙フェスが、多くのお客様にご好評をいただきました。その反響を受け、港町・横浜の雰囲気とも相性がよいと感じ、横浜ロフトでの開催を検討することになりました。
打ち合わせの中で、宙フェス夜市のECサイトでは横浜エリアのお客様がとても多いというお話を伺い、「実際に体験できる場を、横浜のお客様にも届けたい」という想いから、横浜ロフトでの初開催が決定しました。
――今回のテーマでもある「星と海のものがたり」にはどんな想いが込められているのでしょうか？
横浜は観光で訪れる方も多く、街を歩きながら「横浜らしい体験」を探している方が多い街です。今回の宙フェス夜市は、星と海をテーマに、横浜という街の空気感を感じながら気軽に立ち寄っていただけるイベントとして企画しました。観光やお買い物の合間に、「横浜らしい時間」を感じながらふらっと立ち寄れることも、このイベントならではの魅力だと考えています。
――最後に読者へのメッセージをお願いします。
横浜の街歩きやお買い物の途中に、星と海が重なり合う物語の世界を楽しめるイベントです。作品との出合いはもちろん、「今日はちょっといい時間だったな」と思える、そんなひとときを過ごしていただけたらうれしいです。
夜空にきらめく星と、深く静かな海…。ふたつの世界がゆるやかに溶け合う、幻想的なマーケットをお楽しみください。
――ありがとうございました。
作品そのものはもちろん、宙フェスだからこそ生み出せる幻想的な「夜市」の世界も楽しむことができる「宙フェス夜市＠横浜ロフト〜星と海のものがたり〜」。休日のおでかけや仕事帰りに、日常を忘れさせてくれる煌めきの街へ、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。静かな海の底から見上げた星空のように、あなたの心にそっと寄り添う作品がきっと見つかるはずだ。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※在庫状況は常に変動いたします。一部品切れの場合もありますのであらかじめご了承ください。
