「ミス東大コンテスト2020」でグランプリを獲得した、現役東大院生でタレントの神谷明采（26）が水着ショットを披露。5kg減量したことを報告するも、自身のコメントに対し、さまざまな声が寄せられている。

【映像】神谷明采、「ミス東大脱ぎました」水着ショット（動画＆複数カット）

「ミス東大脱ぎました」のキャッチフレーズで注目されてきた神谷。これまでInstagramで、たびたび水着姿の雑誌撮影オフショットを披露していて、「頭脳明晰で容姿端麗って言うことなしやん」「ホントに女神だ」などとコメントが寄せられ、話題になっていた。

神谷明采が水着ショットを披露

2026年5月28日は、自身のXに黒の水着ショットをアップし、「私は教養と自制心があるので、マンジャロを使わずに5kg痩せました」とコメント。糖尿病治療薬の「マンジャロ」を使わずに痩せたことを明かしている。

この投稿に「ほれました！」「女神降臨…」などのコメントの他、「5kg痩せましただけでいい」「いちいち言わなくてもいいんじゃないの？」「煽るのやめな？」など、さまざまな声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）