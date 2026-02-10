お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、9日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。所属事務所の後輩だった人気芸人について語った。“凄いと思う芸能人”の話題になり、2024年5月に松竹芸能から独立したお笑いタレント・みなみかわの名前が挙がった。クロちゃんは「みなみかわはもともとうまいし、一歩引いて何かをするのは得意」と話したが、「でもうちの