¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù(ÄÌ¾Î¡Øº£Æü¹¥¤­¡Ù)Â´¶ÈÊÔ2026¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤ÉSNS¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Øº£Æü¹¥¤­¡ÙÂ´¶ÈÊÔ2026¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Øº£Æü¹¥¤­¡Ù¤È¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢Îø¤ÈÀÄ½Õ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤³¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ªÎ»¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É