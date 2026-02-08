テレビアニメ『鬼滅の刃』のシリーズ全編再放送が決定した。4月5日より、毎週日曜朝9時30分から10時の放送となる。アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作は ufotable。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビ