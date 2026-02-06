丸亀製麺（東京都渋谷区）の讃岐うどん専門店「丸亀製麺」が、バレンタインシーズンに合わせ、2月9日から「丸亀うどーなつ」を値段そのままで増量して販売します。同じく期間限定で、「丸亀うどーなつ」を購入した人を対象に特製の「ベリーベリーディップソース」を無料でプレゼント。【写真】「ベリーベリーディップソース」もおいしそう！ビジュアルをもっと！「丸亀うどーなつ」は1袋通常5個入りで、同月15日までの期間中は