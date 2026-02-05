税関総署の統計によると、中国の産業用ロボットは2025年の輸出が前年比で48．7％増加し、初めて輸入を上回った。これにより、中国は産業用ロボットの純輸出国となった。人民日報海外版が伝えた。中国は世界最大の産業用ロボットの活用国で、製造国でもある。産業用ロボットの国産化率は50％を超える。しかし、これまでは輸出が少なく、毎年大量のロボットを輸入する必要があった。中国の産業用ロボットは世界の顧客から一層認めら