STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ「ACEes（エイシーズ）」が不二家「Smile Switch」のブランドキャラクターに就任。新CMが2月7日より順次全国で放映開始されます。都内で行われた「不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会」には、ACEesのメンバーである浮所飛貴さん、那須雄登さん、作間龍斗さん、深田竜生さん、佐藤龍我さんが登場。ブランドキャラクター就任への意気込みやＣＭ撮影の裏側を語りました。■