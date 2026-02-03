ACEesが不二家「Smile Switch」ブランドキャラクターに就任！　メンバーがケーキを贈りたい相手は？

STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ「ACEes（エイシーズ）」が不二家「Smile Switch」のブランドキャラクターに就任。新CMが2月7日より順次全国で放映開始されます。

都内で行われた「不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会」には、ACEesのメンバーである浮所飛貴さん、那須雄登さん、作間龍斗さん、深田竜生さん、佐藤龍我さんが登場。ブランドキャラクター就任への意気込みやＣＭ撮影の裏側を語りました。

■ブランドキャラクター就任のACEesを特大ルックパッケージとケーキでお祝い

ACEesのメンバーは春らしさを感じるパステルカラーのジャケットを着用して登場。

早速ブランドキャラクター就任の感想を聞かれると、浮所さんは「本当にうれしかったのと同時に、めちゃくちゃ驚きました！ 100年以上愛され続けている不二家さんのブランドキャラクターに就任できて光栄です。不二家さんに負けないくらい甘いフェイスを皆さんに見ていただいて、たくさんの甘さを味わってほしいです！」とコメント。

那須さんも「不二家さんには幼い頃から一方的にお世話になっていたので、本当にうれしいです。今年はグループ結成2年目で勝負の年で、そういったタイミングでお仕事をさせていただけたことにも感謝しているので、不二家さんの魅力をたくさん伝えていきたい」と意気込み、「（一方的な）片思いだったんですけど、今年から両想いになりました！」と笑顔でアピールしました。

そんな喜びにあふれるACEesに、不二家から「ルックBIGパッケージ」と大型「ケーキ」の2つのプレゼントが贈呈され、メンバーは大盛り上がり。

「ルックBIGパッケージ」に書かれた「これからよろしくね ペコ」の文字を目にした深田さんと佐藤さんは「ペコちゃんありがとう〜！」と嬉しそうな様子で、「（ペコちゃんも）どこかから見てくれてるのかな？」とキョロキョロするかわいらしい一幕も。

メンバーカラーがあしらわれた大型ケーキには「こんないちごの数見たことないです」と那須さんが驚きの表情。自分でケーキを手作りするという作間さんは「作り方が気になります。メンバーカラーにするのは難しかったんじゃないか？」と製造工程に興味津々な様子でした。

■メンバーの豊かな表情が楽しめるCM！ こだわりポイントは？

「SmileSwitch」とは不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション。新CMでは「おいしい、はじめまして。」をキーワードに、真っ白なセットの中でルックとプレミアムショートケーキを味わうメンバーが描かれます。

撮影の裏話を聞かれた那須さんは、「カットがかかるごとに（ルックを）食べてしまったのでメイクさん泣かせだったと思います」とエピソードを話してくれました。また、パッケージを綺麗に見せる持ち方に苦戦し、持ち方をメンバーで研究しながら撮影したそうで、完成したCMの点数を聞かれると「いいんですか？点数つけちゃって……」ともったいぶりながら「100点です！」と点数を発表。

一方、作間さんは「セリフもそろえるものが多かったので、シンクロさせるのが難しかったです。みんなの呼吸で揃えたので、いつもの僕たちの関係性があったからできたのかな」とアピール。続けて佐藤さんも「リアルな僕たちのリアクションが詰まっているので、ぜひ僕たちのビジュアルやルック、ケーキを見てほしいなと思います」とＣＭの見どころを教えてくれました。

■ACEesメンバーの「今年チャレンジしてみたいこと」は？

トークセッションでは共通の質問にフリップで答えるQ＆Aコーナーも開催。新CMの「おいしい、はじめまして」のキーワードにちなみ、「今年はじめてチャレンジしたいこと」を発表しました。

作間さんは「不二家の製造ラインに侵入して研究する」那須さんは「グループの振り付けにチャレンジしてみたい」深田さんは「全メンバーの家族に会う」佐藤さんは「不二家の工場見学に行きたい」とそれぞれ回答。

なかでも浮所さんは「外国語を習得する、資格をとる、一人海外旅行・世界一周旅、おしゃれになる、何かのランキングで1位になる」と文章がみっちりと書かれたフリップを披露。「色々挙げた中から抜粋されると思ってたんです」と照れ笑いする浮所さんに、作間さんが「世界一周旅は活動に支障が出るので……」と冷静に突っ込み、その場を笑わせていました。

また、「メンバーの誰かを笑顔にしたい時、どんなシチュエーションでどのケーキを贈りたいですか？」という質問では、作間さんが「自分で『コロコロくまさん』を食べておいしく転げ回る『コロコロさくまさん』の動画をメンバーに送りたい」と回答し、「いつ見ても笑える動画で、笑顔を不二家さんと届けたい」と説明をするもメンバーからは総ツッコミ。「ここまで（フリップを）作ってもらったら言うしかない」と真剣な表情で語り、一同を大爆笑させていました。

一方、佐藤さんは「深田君に、たまには怒っていいんだよという思いを込めて全部のケーキを贈りたい」と答え、「優しい性格だから甘いものでストレス発散してほしいな」とメッセージを送りました。深田さんも「ストレスがもしたまったら言うね」と約束し、メンバー同士の仲の良さが垣間見えました。

その他にも、深田さんは「甘いものが好きな龍我くんに苺のショートケーキを贈りたい」那須さんは「褒められると照れてしまう作間へ誕生日にいいところを10個伝えてチョコ生ケーキを贈りたい」浮所さんは「ACEesがデビューできた時にいちごのケーキを全員で1ホールで食べたい！」と、それぞれのグループ愛が感じられる回答が発表されました。

最後に浮所さんが代表して「僕たちが不二家の魅力をもっと伝えて、たくさんの方に笑顔を届けられるように頑張ります。『おいしい、はじめまして』これからよろしくお願いします！」とメッセージを伝えた後、「Smile Switch公式ブランドキャラクターに就任したACEesです！」と全員で声を揃えて挨拶し、会場を後にしました。

■毎日をスマイルにスイッチしてくれるチョコとケーキをACEesと楽しんで

TVCM放映に先駆けて、2月2日からは「Smile Switch」公式ブランドサイトで新CMとメイキング映像が公開されています。また、全国の不二家洋菓子店ではACEesによる店内アナウンスが放送されるなどコラボの続報が次々と発表。ぜひ、ルックと不二家のケーキで幸せな時間を過ごしてくださいね。

URL：https://www.fujiya-peko.co.jp/smileswitch/

（取材・文：マイナビウーマン編集部）