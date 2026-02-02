寒い日や、ちょっと疲れた日のごはんに恋しくなるのがあんかけレシピですね。とろ〜り温かいあんが料理全体を包み込み、少ない具材でも満足感たっぷり。ごはんにかけても、おかずとしても使える万能さも魅力です。今回は、毎日の献立に役立つ人気あんかけレシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】レンジで完成！白菜×豚肉の優しいうま味あん 豚肉と白菜を重ねて電子レンジにお任せするだけの手軽さが人気の理由