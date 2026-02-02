寒い日や、ちょっと疲れた日のごはんに恋しくなるのがあんかけレシピですね。とろ〜り温かいあんが料理全体を包み込み、少ない具材でも満足感たっぷり。ごはんにかけても、おかずとしても使える万能さも魅力です。今回は、毎日の献立に役立つ人気あんかけレシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】レンジで完成！白菜×豚肉の優しいうま味あん豚肉と白菜を重ねて電子レンジにお任せするだけの手軽さが人気の理由です。白菜から出た甘みと豚肉のコクが合わさり、あんが自然ととろ〜り仕上がります。仕上げにふわっと香るユズが上品なアクセントに。洗い物も少なく、忙しい日の救世主おかずとして堂々の1位です。







【材料】（2人分）



白菜 1/8株

豚肉(薄切り) 120~130g

塩 少々

酒 大さじ 3

<あん>

だし汁 200ml

酒 大さじ 2

みりん 大さじ 1

塩 小さじ 1/2

薄口しょうゆ 小さじ 2

<だし溶き片栗>

片栗粉 大さじ 1

だし汁 大さじ 2

ユズ皮(せん切り) 適量



【下準備】



1、白菜は葉と芯に切り分け、芯は大きめの削ぎ切りに、葉はザク切りにする。







2、豚肉が大きい場合は、長さを半分に切る。



3、＜あん＞の材料を鍋に入れて強火にかけ、煮たったら混ぜ合わせた＜だし溶き片栗＞を加え、トロミがつくまで混ぜながら火にかける。



【作り方】



1、耐熱容器に白菜、豚肉、白菜…と交互に広げて重ね、塩を振り、酒を全体に回しかける。







2、ラップをふんわりとかけて、電子レンジで10〜12分加熱し、ラップをしたまま5〜6分そのまま置いておく。全体に火が通ったら器に盛り分け、＜あん＞をかけてユズ皮をのせる。電子レンジは600Wを使用しています。







【No.2】パラッとごはん×とろ〜りあんの黄金コンビ







【材料】（2人分）



ご飯 茶碗 2~3杯分

卵黄 1個分

ベーコン 1枚

ちくわ 2本

ショウガ 1/2片

ネギ(刻み) 大さじ 2

<調味料>

顆粒チキンスープの素 小さじ 1/2

塩コショウ 少々

しょうゆ 小さじ 1/2

サラダ油 小さじ 2

<あん>

顆粒チキンスープの素 小さじ 2

紹興酒(または酒) 大さじ 2

塩 少々

薄口しょうゆ 小さじ 1

水 300ml

白ネギ 1/2本

ゴマ油 小さじ 1

卵白 1個分

<水溶き片栗>

片栗粉 大さじ 1

水 大さじ 2



【下準備】



1、ご飯に卵黄を加えて、混ぜ合わせる。







2、ベーコン、ちくわは細かく刻み、ショウガは皮をむいて細かくみじん切りにする。



3、白ネギはサッと水洗いして縦半分に切り、さらに斜め薄切りにする。



4、＜水溶き片栗粉＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、中華鍋にサラダ油とショウガを入れて強火にかけ、ショウガの香りがたってくればベーコン、ちくわを加えて炒め合わせる。







2、ご飯を加えてパラパラになるまで炒め、＜調味料＞の材料を加えて最後に刻みネギを加える。全体に混ざったら、器に盛り分ける。







3、中華鍋にゴマ油、白ネギを入れて強火にかけ、白ネギの香りがたったら、＜あん＞の材料を加え、ひと煮たちさせる。







4、＜水溶き片栗＞を加えて、全体にトロミがついてくれば卵白を加え、火を止める。卵白がふんわりするまで混ぜ、(2)にかける。







【No.3】お店級の味！ふわトロ天津飯







【材料】（4人分）



<卵液>

卵 5個

カニ風味カマボコ 6本

塩 少々

ショウガ(せん切り) 1片分

<合わせ調味料>

水 200ml

顆粒チキンスープの素 小さじ 1

砂糖 大さじ 1

酒 大さじ 1

塩 少々

しょうゆ 大さじ 1

酢 大さじ 1

オイスターソース 小さじ 1

片栗粉 大さじ 1

ゴマ油 小さじ 1/2

サラダ油 大さじ 4

グリンピース(冷凍) 大さじ 3

ご飯(炊きたて) 茶碗 4杯分



【下準備】



1、カニ風味カマボコをほぐし、＜卵液＞の材料と混ぜ合わせる。







2、グリンピースは熱湯をかけてもどし、水気をきる。



【作り方】



1、小鍋に＜合わせ調味料＞の材料を加え、混ぜながら中火にかける。トロミがついてきたら火を止め、ゴマ油を加える。







2、1人分のご飯を器に盛っておく。フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、＜卵液＞の1/4量を加え手早く混ぜる。卵が半熟状態になったら火を止め、器に盛ったご飯にのせる。







3、(2)に＜合わせ調味料＞をかけ、グリンピースを散らす。残り3回も同様に繰り返す。







■【2位以降も絶品ぞろい】あんかけレシピの人気メニュー卵黄をごはんに混ぜるひと手間で、チャーハンは驚くほどパラッと仕上がります。そこに卵白入りのトロトロあんをたっぷりかければ、口当たりなめらかな一皿に。シンプルなのに満足感が高く、ランチにもおすすめです。ふんわり焼いた卵に、とろ〜り甘酢あんをかけた定番丼です。カニカマ入りでコク旨、子どもも大好きな味わい。片栗粉を先に合わせることで、あんがダマにならず失敗しにくいのも嬉しいポイントです。■体がほっと温まるあんかけレシピを味方にあんかけ料理は、ごはんにかけて丼にしたり、麺に合わせたりとアレンジ自在です。多めに作っておけば、翌日はお弁当や簡単ランチにも活用できますね。寒い季節はもちろん、食欲がない日にもおすすめ。ぜひお気に入りのあんかけレシピを見つけてみてください。(E・レシピ編集部)