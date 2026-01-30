「寿命が長い」とされている猫種4選 1.日本猫（雑種） 日本猫、いわゆる「雑種」の猫は、日本の風土に適応してきた歴史があり、非常に生命力が強いのが特徴です。 特定の品種を掛け合わせて作られた猫ではないため、遺伝的な病気を引き継ぐリスクが低く、免疫力が高い個体が多いと言われています。 さまざまな毛色や性格の子がいて、日本の住宅環境にも馴染みやすいため、初めて猫を飼う飼い主にとっても、健康面での不