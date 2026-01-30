内モンゴル自治区バヤンノール市の工場で、ヒマワリの種を選別する従業員。（２０２５年１２月２７日撮影、バヤンノール＝新華社記者／李雲平）【新華社フフホト1月30日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市で農産物の加工・輸出を手がける楽河農産品購銷の工場で、周辺農村から買い付けた食用ヒマワリの種の選別作業が進んでいる。小石の除去や等級分け、色彩選別など複数の工程を経て、トルコやエジプトへ輸出される。薄楽