サウジアラビア１部アルナスルに所属するポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウドが新たに巨額不動産を手にし、話題となっている。英国メディア「サン」によると、Ｃ・ロナウドとパートナーのジョルジーナ・ロドリゲスさんは、ポルトガル・カスカイスに宮殿なみの豪邸を建設した。屋内外に２つのプールと車２０台分のガレージ、ホームシアターや最先端機器を揃えた複数のジムを完備。２１６０万ポンド（約４５億５０００万