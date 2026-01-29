「助けて…」 冷え込む1月の夜、水路に取り残された高齢女性。 【写真を見る】現場近くの用水路 とっさの判断と連携で命を救ったのは、インドネシアから来た技能実習生たちでした。  帰宅中、水路から「声」 1月15日午後8時半ごろ、農業技能実習生として働くプジ・アテュンさん（24）、ノヴィタ・ローマー・ダンティさん（24）、ウィヴィア・ワティ・フィルダ・サプトリさん（21）の3人は、熊本市西区の仕事