「助けて…」

冷え込む1月の夜、水路に取り残された高齢女性。

【写真を見る】現場近くの用水路

とっさの判断と連携で命を救ったのは、インドネシアから来た技能実習生たちでした。

帰宅中、水路から「声」

1月15日午後8時半ごろ、農業技能実習生として働くプジ・アテュンさん（24）、ノヴィタ・ローマー・ダンティさん（24）、ウィヴィア・ワティ・フィルダ・サプトリさん（21）の3人は、熊本市西区の仕事場から自転車で近くの宿舎へ帰っていました。

その途中、水路から女性の声が聞こえたのです。

言葉は分からずとも…3人の行動

3人は、深さ約1mの水路に転落している高齢女性を発見しました。女性は80代で、散歩中に水路に落ちて足を打撲していました。

水路に水は流れていなかったものの、自力では出ることができず、2時間以上取り残されていたとみられています。

女性は水路の中で『助けて、助けて』と言っていたのです。

去年10月に日本に来たばかりの3人は、言葉は分からないものの、女性の足と上半身を抱えて水路から引き上げました。

寒空の下…言葉の壁を超えた

3人は、日本語が分かる同僚のニラ・ヌル・マリサさん（30）とエルリ・ウィディヤワティさん（40）の助けを借りて、警察に通報しました。

「家はどこですか？けがはありますか？」

女性を座らせて警察の到着を待つ間、ニラさんと高齢女性の会話が続きます。

ニラ・ヌル・マリサさん（30） 「寒いから、手を触ったら冷たくて。手袋や帽子を、おばあちゃんにあげました」

その後、女性は駆けつけた警察に保護され、念のため病院に運ばれたということです。

「家族を思い出しました」

1月29日、熊本南警察署から5人に感謝状が贈られました。

ニラさん「おばあちゃんを見ていると、自分の家族を思い出しました。（表彰について）最初は緊張したけど、嬉しかったです。困ったことがあったら助けてあげなければいけない。当たり前のことです」

警察は、「発見が遅れれば命に関わる事態になっていたかもしれず、言葉の壁を越えて通報につなげてくれたことに感謝したい」と話しています。