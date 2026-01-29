ファミリーマート（東京都港区）のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」と、日本最大級の市民マラソン「東京マラソン」が初コラボしたラインソックスが1月30日から期間限定で販売されます。【写真】ブラックもかっこいい！“東京限定アイテム”も！ソックスは、2026年3月1日に行われる「東京マラソン」のスタートゲートの配色を落とし込んだデザイン。ホワイトとブラックの2種類で、サイズは22〜25センチ、25