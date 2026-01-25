【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は２４日、カナダと中国が貿易協定で合意した場合、カナダから米国に輸入される全ての製品に対し１００％の関税を即時課すと自身のＳＮＳで警告した。カナダのカーニー首相は今月、北京で中国の習近平・国家主席と首脳会談を行い、両国関係の改善を進め、経済・貿易分野での協力を強化することで合意している。トランプ氏はＳＮＳに「カーニー氏がカナダを中国が米国に商品や製品