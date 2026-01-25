巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２４日、“リチャード斬り”からの２月１４日からスタートする沖縄・那覇キャンプ凱旋を目標に掲げた。１軍スタートが濃厚となっている宮崎キャンプでは、紅白戦が組み込まれる予定。現時点での登板は未定だが、同じ沖縄出身の先輩との対戦を心待ちにし「抑えたい」と情熱をたぎらせた。目の色を変え、言い切った。山城は「リチャードさんと対戦してみたいです」とキッパリ