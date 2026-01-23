部下の頬を殴るなどの暴行を加えた疑いで男性警察官が書類送検されました。県警はパワハラと認定し減給３カ月の懲戒処分にしました。 監察官室によりますと男性警部補（４７）は２０２４年４月から去年５月までの間、４人の男性部下に対して「お前使えんの」と発言したり頬を殴るなどの暴行を加えていたということです。 暴行や一部の発言に関して行為を認めていますが、いずれもパワハラの認識はなかったとしています。 県警は