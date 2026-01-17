大宮のＵ―２３日本代表ＤＦ市原吏音（２０）が、オランダ１部ＡＺから獲得オファーを受けたことが１５日、わかった。市原は現在、サウジアラビアで開催中のＵ―２３アジア杯にキャプテンとして出場中。同大会後に、欧州初挑戦を選ぶ可能性が出てきた。市原は１８７センチのサイズと、足元の技術を兼ね備えたセンターバックで、昨季はＪ２ベストイレブンに選出。１０代から大宮では副キャプテンをつとめるなど、リーダーシップ