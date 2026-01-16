◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア） Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦し、延長を終えて１―１で突入したＰＫ戦を４―２で制して、激闘の末に準決勝に進出した。立ち上がりに何度も訪れたチャンスを生かせずにいると、前半３０分、日本の右サイドを崩されてゴール前に攻め込まれ、最後はヨルダンのＦＷアリに鮮やかな左足シュートを決め