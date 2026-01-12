ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」の焼き菓子・和菓子の年間売上ランキングを発表しました。2024年10月〜2025年9月の購買データをもとに、特に支持を集めた商品トップ3をカテゴリごとに紹介します。年末年始のご褒美や帰省の手土産として人気！ティータイムや、ちょっと小腹が空いた時に手に取りやすいのが魅力の「ファミマル」シリーズ。焼き菓子も和菓子も、専門店に劣らない本格的なクオリティが人気です