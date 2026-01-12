【ファミマ】100円台で買える！焼き菓子・和菓子2025人気ランキング。1位はフランス産発酵バターを使った焼き菓子。

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」の焼き菓子・和菓子の年間売上ランキングを発表しました。

2024年10月〜2025年9月の購買データをもとに、特に支持を集めた商品トップ3をカテゴリごとに紹介します。

年末年始のご褒美や帰省の手土産として人気！

ティータイムや、ちょっと小腹が空いた時に手に取りやすいのが魅力の「ファミマル」シリーズ。焼き菓子も和菓子も、専門店に劣らない本格的なクオリティが人気です。

どれも手に取りやすい価格帯なのもポイントで、立ち寄るたびに買いたくなります。

●第3位：こだわりのしっとりバウムクーヘン

フランス産発酵バターの豊かな香りがふわっと広がるバウムクーヘンが、焼き菓子カテゴリの第3位にランクイン。しっとりとした食感と程よい甘さで、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。手軽なおやつとしてだけでなく、ギフトにも選ばれる一品です。

値段は185円。

●第2位：たっぷり4種のフルーツケーキ

季節を問わず人気のフルーツケーキが第2位に。オレンジピール、レーズン、クランベリー、アップルの4種をたっぷり使い、噛むたびに果実の甘みと香りが感じられるのが魅力です。洋酒を使用した大人な味わいで、お茶時間をちょっと贅沢に彩ります。

値段は168円。

●第1位：こだわりのフィナンシェ

焼き菓子カテゴリの堂々たる年間売上第1位は、フランス産発酵バターを使った「こだわりのフィナンシェ」。外はさっくり、中はしっとりとした食感が特徴で、バターの香ばしさとアーモンドのコクがしっかり感じられる一品です。毎日のご褒美スイーツとしても、帰省土産としてもおすすめ。

値段は150円。

【和菓子部門の人気ランキング】

●第3位：ひとくちこしあん大福

もちもちとやわらかな大福生地で、なめらかなこしあんを包んだひとくちサイズの大福が第3位にランクインしました。甘さは控えめで、後味がすっきりしているのが特長。小ぶりなサイズ感のため、食後のデザートや小腹が空いたときにも取り入れやすく、世代を問わず選ばれています。

値段は168円。

●第2位：ミニ羊羹 煉

伝統的な製法を活かした羊羹を、食べ切りやすいミニサイズに仕上げた商品が第2位。小豆のコクと上品な甘さが感じられ、和菓子好きから高い評価を得ています。個包装で常温保存ができるため、ストック用のおやつとしてはもちろん、バッグに入れて持ち歩きやすい点も魅力。仕事の合間や移動中の糖分補給としても重宝されています。

値段は150円。

●第1位：つぶあんどら焼き

和菓子部門の年間売上第1位に輝いたのは、王道の「つぶあんどら焼き」。ふんわりと焼き上げた生地で、北海道産小豆を使用した粒感のあるあんをたっぷり挟んでいます。生地のしっとり感とあんこのバランスがよく、飽きのこない味わいが特長。老若男女問わず支持され、リピート購入が多い点が1位獲得の理由です。

値段は180円。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部